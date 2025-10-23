Юрист Кваша выступил против наказаний за покупку валюты

Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров выступил с инициативой о возвращении уголовной ответственности за незаконные валютные операции, включая сделки с криптовалютой. Свое мнение высказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша, сообщила Общественная Служба Новостей .

По его словам, основные моменты заключаются в обеспечении финансового контроля и соблюдении гражданских прав. Конечно, государству важно иметь полную картину происходящего, однако, как отметил эксперт, общество стремится к цивилизации, а экономика требует динамики.

«Мы живем в глобальной экономике и доллары нам нужны. Наказывать граждан, которые собираются диверсифицировать свои риски и покупать валюту, неадекватно», — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что развитие цифровизации нуждается не в запретах, а в разумном регулировании.