Юрист Кваша: умные камеры должны помогать расследовать уголовные преступления, а не штрафовать за мелкие проступки | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:27 Юрист Кваша: умные камеры должны помогать расследовать уголовные преступления, а не штрафовать за мелкие проступки

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В России могут ввести единую биометрическую систему для наложения штрафов на россиян за мелкие правонарушения. Юрист Дмитрий Кваша отметил, что умные камеры должны помогать расследовать именно уголовные преступления, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, видеофиксация не должна быть нацелена на взимание штрафов с людей, которые совершили мелкие проступки. На сегодняшний день очень сложно оценить, как эта система могла бы работать.

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Кроме того, россиянам будет выгодно скрывать свою биометрию и «быть серой личностью», поскольку сейчас она сдается на добровольной основе.