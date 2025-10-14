Юрист Кваша указал на возможность банков автоматически отслеживать подозрительные операции с помощью алгоритмов

Летом 2024 года в федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платежной системе» внесли изменения: теперь банки обязаны блокировать операции с участием потенциальных мошенников и уведомлять клиентов. Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что банки автоматически отслеживают подозрительные операции с помощью алгоритмов.

Попасть в черный список ЦБ можно после нетипичного перевода или начисления. Чтобы восстановить доступ к счету, нужно подтвердить банку, что операция была сознательной и не связана с криминалом.

Юрист объясняет, что если подозрение вызвала одна операция, то разблокировать счет будет несложно. Достаточно подтвердить, что перевод был сознательным, сообщив об этом по телефону или в чате приложения, либо предоставив документы.

Если же алгоритм счел подозрительными множество повторяющихся переводов, доказать добросовестность каждого из них и вернуть доступ к деньгам может быть сложнее.

Кваша предупреждает о рисках переводов от незнакомых лиц и рекомендует не переводить деньги неизвестным лицам. При переводе важно указывать назначение платежа и не отправлять суммы, сильно отличающиеся от обычных.

Если счет все же включили в реестр ЦБ, решать вопрос лучше через банковскую систему. В случае отсутствия криминала ЦБ быстро пойдет навстречу. Пока заявление рассматривают, можно обналичивать определенную сумму в отделениях банка.