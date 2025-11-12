Юрист Кваша сообщил, что инвесторам следует предоставлять полную информацию о продуктах, которые продвигают брокеры

С начала ноября вступят в силу обновленные правила взаимодействия брокеров с клиентами. Согласно нововведениям, брокеры будут обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках и не навязывать дополнительные финансовые услуги. Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в эфире Общественной Службы Новостей оценил текущую ситуацию в отношениях между инвесторами и брокерами.

Он отметил: «У нас сейчас отношения инвестора и брокера складываются, как отношения игрока и казино, а то и покруче, как отношения наркозависимого и дилера».

По мнению юриста, инвесторам следует предоставлять полную информацию о продуктах, которые продвигают брокеры. Важно избегать рекомендаций по продуктам, в которых инвестор не разбирается, и предупреждать о потенциальных рисках инвестиций.