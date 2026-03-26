Юрист Кваша рассказал, что ужесточение кредитных правил необходимо для защиты банков от банкротства заемщиков

В России готовятся изменения в правилах выдачи кредитов. Юрист Дмитрий Кваша в интервью сайту телеканала «Звезда» разъяснил их необходимость.

По словам эксперта, банкам предстоит обязать заемщиков предоставлять документальные подтверждения всех своих сторонних доходов. Специалист подчеркнул, что ранее для подтверждения доходов было достаточно выписки по банковскому счету или карте. Теперь же вводится система, которая позволит убедиться в законности и регулярности поступлений.

Кваша также отметил, что существующий порядок будет действовать до 2027 года, после чего его полностью заменит новая система. Цель ужесточения правил — защитить банки от риска банкротства заемщиков и выдавать кредиты под реальное обеспечение.

Юрист добавил, что участились случаи, когда граждане берут кредиты, а затем инициируют собственное банкротство, не имея собственности, чтобы списать долги.