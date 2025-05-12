Юрист Кваша призвал прописать зону ответственности банков при мошенничестве

Возмещение убытков жертвам мошенничества должно зависеть от того, чьи действия привели к потере средств — банка или телекоммуникационной компании. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша в беседе с « Известиями ».

По его мнению, сферы ответственности банков и операторов в таких ситуациях следует закрепить законом, предусмотрев четкую процедуру взаимодействия сторон.

«Главное, чтобы не страдал сам человек, который является потерпевшим от мошенников, поскольку пока будут идти разбирательства между оператором и банком, человек, который взял кредит, продолжает платить проценты», — отметил эксперт.

Кваша также призвал кредитные организации внимательнее относиться к процедуре выдачи займов и контролю переводов, так как большинство пострадавших добровольно передают деньги аферистам. Телекоммуникационным компаниям он рекомендовал проверять принадлежность номеров телефонов и сверяться с черными списками потенциальных злоумышленников.