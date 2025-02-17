Юрист Кваша: предприниматели больше всего пострадают от блокировки счетов ЦБ

Центральный Банк расширил перечень подозрительных финансовых операций, которые могут повлечь за собой блокировку счетов клиентов. Юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал эти нововведения и рассказал, какие группы населения могут столкнуться с проблемами из-за решений ЦБ.

Центральный Банк сам по себе не занимается блокировкой счетов — он лишь устанавливает критерии для оценки операций и сделок для коммерческих банков. Преступники постоянно находят новые схемы для легализации незаконно полученных доходов, поэтому ЦБ вынужден реагировать на эти вызовы, объяснил Кваша.

Юрист выделил те группы населения, которые окажутся наиболее уязвимыми перед новыми требованиями. Чаще всего это предприниматели, стремящиеся сократить расходы и оптимизировать налоги. Они наиболее подвержены риску, так как в ресторанном бизнесе действуют схожие механизмы: деньги выводятся на сотрудников и самозанятых, которые затем обналичивают средства и перераспределяют их между физическими лицами.

Эксперт акцентировал внимание на важности наличия документов, подтверждающих законность всех проводимых финансовых операций, чтобы минимизировать риск блокировки счетов.