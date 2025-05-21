Юрист Кваша предостерег от инвестиций с завышенной доходностью

Инвестирование способно принести хороший доход, но также связано с серьезными рисками потери капитала. Нередко инвесторы теряют деньги не из-за рыночных колебаний, а из-за действий недобросовестных лиц, предлагающих завышенную прибыль. Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша в разговоре с ОСН посоветовал проявлять особую внимательность и избегать подозрительных предложений высокой доходности.
Как отметил специалист, основные признаки мошенничества включают чрезмерное акцентирование внимания на высоком заработке, отсутствие четких юридических обязательств перед клиентами и распространение недостоверной информации. Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендовал заранее проверять репутацию компаний, запрашивать юридические договоры и тщательно изучать отзывы в интернете.
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