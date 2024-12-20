Юрист Кваша посоветовал оформить банкротство, чтобы списать долги

В жизни могут возникнуть ситуации, когда человек оказывается в долговом тупике. В таких случаях процедура банкротства может стать спасением как для физических, так и для юридических лиц. О нюансах оформления банкротства Общественной службе новостей рассказал юрист Дмитрий Кваша.

Юрист отметил, что процедура банкротства становится все более распространенным способом избавления от кредитной кабалы.

«Сейчас про рефинансирование можно забыть. Если раньше банки обещали, что они рефинансируют ваши кредиты под один большой, но с меньшим процентом, сейчас все ставки просто выросли до небес, и рефинансировать получится только под ставку, которая будет превышать ваши предыдущие ставки», — утверждает специалист.

Эксперт подчеркнул, что существует два способа банкротства: внесудебное и судебное. Он назвал основные нюансы, на которые следует обратить внимание при оформлении банкротства через МФЦ.

Процедура банкротства является единственным способом избавления от долгов, однако для ее оформления необходимо соответствовать ряду критериев. Юрист предупредил, что если в отношении человека ведется судебное разбирательство или у него есть возбужденное исполнительное производство, то он не сможет пройти процедуру банкротства. Также важно, чтобы сумма долга была меньше миллиона рублей, все исполнительные производства были закрыты из-за невозможности взыскания, у человека не было никакого имущества, кроме единственного жилья, и никаких поступлений. Большинство людей не соответствуют этим критериям, поэтому им остается только пройти процедуру судебного банкротства.

Юрист поделился, что в процедуре судебного банкротства сумма долга может быть как небольшой, так и очень крупной. Оформить такое банкротство проще, если подойти к делу ответственно.

«Надо грамотно подобрать специалиста, юриста, который будет вести процедуру, чтобы он не обманывал. Чаще всего здесь проблемы с процедурой случаются из-за того, что плохо подобран специалист, который либо обманывает, либо просто забивает на процедуру, либо чего-то недоговаривает клиенту и всячески затягивает дело», — рассказывает специалист в области банкротства.

Часто клиенты ведутся на низкую стоимость услуг по сопровождению процедуры банкротства. Однако это может привести к затягиванию процесса на долгие годы.