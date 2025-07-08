Юрист Кваша объяснил, что мошенники оформляют кредиты с помощью социальной инженерии

В России фиксируется рост интереса к проверке кредитной истории, и это не случайность, отмечают эксперты. Причиной такого поведения становится страх стать жертвой мошенников, которые оформляют кредиты на других людей. «Москва 24» выяснила, как действуют аферисты и какие шаги следует предпринять, если вы оказались в такой ситуации.

По данным РИА «Новости», ссылаясь на исследование микрофинансовой организации, в первой половине 2025 года 43,7% граждан запросили свою кредитную историю, тогда как в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 36,4%.

Юрист Дмитрий Кваша объяснил, что мошенники оформляют кредиты на своих жертв с помощью социальной инженерии: «Они втираются в доверие ничего не подозревающим людям, а затем добиваются, чтобы им надиктовали коды доступов или пароли в различные приложения».

Юрист Алла Георгиева рассказала, что такие преступления также происходят из-за утечек персональных данных, а граждане сами упрощают мошенникам задачу, переходя на фишинговые сайты.

«Если кредит был взят посторонними, нужно сразу сообщить об этом в банк или МФО. И, конечно, важно обязательно написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Только так получится добиться проведения всех следственно-оперативных мероприятий: вычислить, каким путем был оформлен кредит, установить, кто это сделал», — подчеркнула Георгиева.

Она советует защищаться от мошенников, оформив самозапрет на кредиты через специальный сервис на сайте «Госуслуг».