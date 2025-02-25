Юрист Кваша напомнил, что все постройки с фундаментом нужно регистрировать

Постоянное расширение налоговой системы направлено на увеличение поступлений в государственный бюджет. Юрист Дмитрий Кваша высказал свое мнение о мотивах такого подхода в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, данная мера нацелена на пополнение бюджета, поскольку государство нуждается в средствах. Логично взимать налоги с владельцев имущества, ведь для них проще оплатить налог, чем потерять собственность, высказался специалист.

«В общем, постепенно всех будут приучать к тому, чтобы покорно платили и вносили в казну по мере необходимости», — заявил юрист.

Что касается обязательной регистрации построек, Кваша уточнил, что данной процедуре подлежат лишь объекты, имеющие фундамент. Мобильные конструкции, например бани-бочки, в данный список не попадают.