Юрист Кузнецова: с 1 июня появятся льготы на проезд в железнодорожном транспорте | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:23 Юрист Кузнецова: с 1 июня появятся льготы на проезд в железнодорожном транспорте

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Юрист Елена Кузнецова в беседе с изданием Life рассказала о льготах, которые появятся для россиян с 1 июня. В первую очередь специалист указала на скидки на проезд в железнодорожном транспорте.

Так, дети от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа смогут купить билет со скидкой в 50%. По словам эксперта, специальные тарифы помогут семьям сэкономить на летнем отдыхе.

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Кузнецова также напомнила о повышении пенсий для тех россиян, которые уволились с работы в мае. В случае, если пенсионер снова захочет устроиться на работу, его прибавку никто не отнимет.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская сообщила о повышении детских пособий для тех, кто будет переоформлять в июне детские выплаты, которые были назначены в прошлом году.