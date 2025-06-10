Юрист Кузнецова рассказала, что в разных регионах России цены на услуги ЖКХ вырастут по-разному

С 1 июля 2025 года произойдет плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ. Эксперты рассказали, как изменятся суммы в квитанциях и что можно сделать, чтобы снизить выплаты. Об этом написал Life.ru .

Традиционно с 1 июля вступает в силу ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В 2025 году рост составит в среднем 11,9% в зависимости от региона. Повышение связано с инфляцией и увеличением издержек ресурсоснабжающих организаций.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что в разных регионах цены вырастут по-разному. Например, в Москве тарифы на услуги ЖКХ в среднем повысят на 15%. Однако это не тот процент, на который в среднем вырастет сумма в квитанции. Дело в том, что подорожают не все услуги, а лишь некоторые. Кроме того, суммы в квитанциях зависят не только от тарифов, но и от объема потребления.

Если говорить о том, как изменятся тарифы на услуги ЖКХ в Москве, то горячая вода подорожает на 14,8%. Кубометр будет стоить 312,50 рубля, тогда как сейчас — 272,14. При этом холодная вода подорожает лишь на 10% — до 65,77 рубля с 59,80. Стоимость водоотведения вырастет с 45,91 до 51,62 рубля за кубометр.

Больше, чем в Москве, коммунальные услуги подорожают, например, в Пермском крае (повышение составит до 21,1%), Архангельской области (20%), Северной Осетии (до 19,1%), в Челябинской области и Мордовии (до 18%).

Чтобы сократить выплаты, прежде всего стоит установить приборы учета. Платеж по счетчику почти всегда ниже, чем по нормативу. Также имеет смысл проверить, не завышены ли нормативы в вашем регионе. Иногда можно добиться перерасчета через управляющую компанию или ГЖИ, рассказала кандидат экономических наук Саида Мачавариани.