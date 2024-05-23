Юрист Кузнецова: не стоит покупать квартиру на эмоциях

Квартира может произвести великолепное впечатление при первом же осмотре. Однако покупать ее на эмоциях не стоит, для начала необходимо провести тщательную юридическую проверку, сообщила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.

По словам специалиста, за внешне великолепным ремонтом могут скрываться серьезные недостатки, например, незаконная перепланировка или проблемы с документами. При этом многие клиенты боятся совсем не того, чего стоит опасаться.

Так, большинство покупателей не хотят приобретать квартиру, в которой жили дети. Однако при грамотно проведенной сделке проблем в таких ситуациях не возникнет, отметила Кузнецова.