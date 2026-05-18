Юрист Кузнецов разъяснил, что Трудовой кодекс РФ не предоставляет работодателю права штрафовать работников

Эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов в беседе с RT разъяснил, что Трудовой кодекс Российской Федерации не предоставляет работодателю права штрафовать работников.

Специалист отметил, что работодатель не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством на уровне локальных нормативных актов компании.

Трудовой кодекс предусматривает только дисциплинарную ответственность работника за совершение дисциплинарных проступков. Мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям, и этот перечень закрыт.

«Таким образом, применение к работникам штрафов за совершение дисциплинарных проступков является нарушением», — заключил юрист.