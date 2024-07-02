Юрист Кузнецов посоветовал следить за статусом застройщика при судебных разбирательствах

Нередко граждане сталкиваются с серьезными проблемами после покупки квартиры в новостройке. Чаще всего россиянам приходится судиться из-за просрочек сдачи дома или строительных недостатков, рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов в беседе с Life .

По его словам, в данной ситуации можно надеяться на взыскание компенсаций в виде неустоек и штрафов. Однако порой подобные споры рассматриваются крайне долго.

В ходе разбирательств жильцам важно следить за статусом застройщика, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что даже положительное решение инстанции могут не исполнить из-за ликвидации компании.