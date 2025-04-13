Юрист Кузнецов посоветовал не хранить в телефоне СМС с конфиденциальными данными

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов предостерег от хранения в телефоне сообщений с платежной информацией и коммерческой тайной. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru .

Как отметил специалист, эти персональные данные могут оказаться у злоумышленников, если гаджет потеряется или будет взломан, сообщила Национальная Служба Новостей.

Кузнецов добавил, что в целях кибербезопасности не стоит хранить в телефоне СМС с конфиденциальной информацией: паролями, PIN-кодами, данными банковских карт и паспортными сведениями.