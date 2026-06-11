Юрист Кузнецов пояснил, что работник имеет право отозвать заявление об увольнении

Юрист hh.ru Александр Кузнецов в беседе с RT рассказал, что работник может отозвать заявление об увольнении до истечения срока предупреждения по любой причине. Однако есть исключения.

Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса России, работник не может отозвать свое заявление, если на его место уже приглашен другой работник, которому нельзя отказать в приеме на работу по закону.

Заявление об увольнении нужно отзывать в письменной форме. Юрист hh.ru рекомендовал составлять его в свободной форме, но четко указывать реквизиты изначального заявления, намерение его отозвать и дату подачи заявления. Для подтверждения подачи заявления рекомендуется получить отметку о получении на втором экземпляре.