Юрист Кузнецов: новый закон об участках предполагает штрафы и изъятие земли

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать новый закон, направленный на борьбу с заброшенными и загроможденными земельными участками. Юрист по земельным вопросам Денис Кузнецов подробнее рассказал Общественной Службе Новостей о нововведениях.

По словам эксперта, реализация новых правил станет осуществляться путем проверок органами местного самоуправления, которые будут фиксировать текущее состояние территории и извещать владельцев о необходимости исправлений.

«В случае невыполнения предписаний последуют штрафы, а в крайнем случае — изъятие участка», — предупредил специалист.

Хотя механизмы реализации закона еще нуждаются в доработке, добавил юрист, в будущем уведомления о нарушениях и штрафах могут отображаться на «Госуслугах».