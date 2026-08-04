Юрист Кузнецов напомнил о праве на больничный после увольнения

Уволенный работник может оформить оплачиваемый больничный в течение 30 дней после ухода из компании. Выплата составит 60% среднего заработка, сообщает RT .

Юрист hh.ru, эксперт трудового права Александр Кузнецов пояснил, что право на оплату сохраняется, если временная нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней с даты увольнения.

Страховой стаж в этом случае не влияет на размер выплаты. Бывшему работнику оплатят больничный в размере 60% его среднего заработка.

«При этом право на оплачиваемый больничный после увольнения не предусмотрено в случаях ухода за больным ребенком», — подытожил Кузнецов.