Юрист Кузнецов напомнил, что работник может рассчитывать на отпуск за свой счет при рождении ребенка

В некоторых случаях работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы. Об этом напомнил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов в беседе с RT .

По общему правилу, отпуск за свой счет дается по соглашению сторон: работник подает заявление, а руководитель может как согласиться, так и отказать. Однако из этого правила есть исключения.

«Например, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников, а также работающим инвалидам длительностью уже до 60 календарных дней», — объяснил эксперт.

Основной перечень лиц, которым работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, указан в статье 128 Трудового кодекса России.