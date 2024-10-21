Юрист Кузьмина: оплата товара переводом на карту несет серьезные риски

Юрист Елена Кузьмина предупредила об опасном способе расчета за товары. Речь идет о переводе средств на карту продавца, сообщил News.ru.
По словам эксперта, данный вариант предполагает серьезные риски, о которых клиенты даже не догадываются. Так, при переводе покупатель выпадает из правового поля закона о защите прав потребителей, отметила специалист. В данном случае остается рассчитывать только на порядочность продавца.
Еще одна проблема связана с возможностью совершить ошибку во время банковской операции, добавила юрист. При использовании СБП оспорить перевод практически нереально.
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