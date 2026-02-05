Юрист Курбанова рассказала, что новый закон обяжет фиксировать на видео нотариальные сделки с недвижимостью

В Госдуме предложили обязательную видеофиксацию для всех сделок с недвижимостью, требующих нотариального удостоверения. Это коснется купли-продажи, дарения, мены, ренты, ипотеки и других операций с долями. Законопроект переводит добровольную практику, начатую в 2015 году, в обязательную для сделок с недвижимостью, рассказала руководитель земельно-правовых проектов адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Гульнара Курбанова в беседе с «Известиями» .

Права на частную жизнь инициатива не нарушает, так как сведения, полученные при совершении нотариального действия, охраняются режимом нотариальной тайны.

«Использование таких материалов возможно только в строго предусмотренных законом случаях, что минимизирует риски вмешательства в частную жизнь», — подчеркнула юрист.

Видеозапись может быть использована в суде как доказательство, особенно при рассмотрении дел об оспаривании сделок. Она поможет установить обстоятельства заключения сделки и оценить способность лица понимать значение своих действий или руководить ими.

Юридически значимая видеозапись должна фиксировать процесс формирования воли сторон, а не только формальный ритуал подписания. В кадре должно быть видно, как нотариус устанавливает личность участников сделки, проверяет их дееспособность и полномочия представителей.