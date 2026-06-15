Юрист Курбаков предложил включить в школьные программы курсы по правовой грамотности и половому равенству

Юрист Иван Курбаков в беседе с «Абзацем» заявил, что в обществе наблюдается тенденция унижения мужчин. Для решения проблемы он предложил разработать комплекс мер, который бы уравнял баланс сил между полами.

Одной из мер эксперт назвал создание специальных структур, отслеживающих агрессию в Сети. По его мнению, необходимо проверять все заявления об оскорблениях, вне зависимости от пола заявителя. Также предлагается расширить практику привлечения к ответственности за оскорбления в интернете и создать спецподразделения в правоохранительных органах для борьбы с радикальной феминистской агрессией в Сети.

Курбаков подчеркнул, что ведомствам следует рассмотреть возможность включения в школьную программу курсов правовой грамотности и полового равенства. Кроме того, нужно запустить государственные кампании против травли и публичного унижения, ограничить распространение радикальных идей в СМИ и социальных сетях.

«Параллельно следует включить в школьные программы курсы по правовой грамотности и половому равенству, запустить государственные кампании против травли и публичного унижения», — уточнил эксперт.

Также предлагается реформировать судебную практику: ужесточить наказание за рецидив оскорблений и ввести реальную компенсацию морального вреда за публичные унижения.