Юрист Курбаков подчеркнул, что сборы денег на нужды класса являются добровольными

Родительский комитет — это группа добровольцев, которые помогают школе взаимодействовать с родителями. Однако иногда между родителями возникают конфликты, особенно при сборе средств на нужды класса. Юрист, председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков рассказал Life , как действовать в таких ситуациях.

По словам юриста, делать взносы никто не обязан, и любые незаконные сборы можно оспорить. Если конфликт обострился, можно обратиться в полицию или прокуратуру. Ни один родитель не обязан платить за подарки или ремонты — все это обеспечивается за счет государства.

Родители могут дарить подарки учителям, например, на 1 Сентября. Если кто-то не согласен с выбором подарка, он может подарить свой — это законно. Требовать деньги незаконно и карается по статье 159 Уголовного кодекса.

Чтобы бороться с неправомерными требованиями, можно предупредить о них в родительском чате или отказаться от участия в сборах, подписав соглашение. В случае злоупотреблений председателя комитета его можно переизбрать или отказаться от его полномочий.