Юрист Кудряшова отметила, что аренда дачи через интернет-площадки возможна при отсутствии признаков гостиничного бизнеса

Юрист Екатерина Кудряшова в интервью aif.ru рассказала, что в России дачный дом официально считается полноценным объектом недвижимости, и любые действия с ним требуют соблюдения законодательных норм.

По ее словам, краткосрочная аренда дачи через интернет-площадки возможна, но при условии отсутствия признаков гостиничного бизнеса. Если участок используется для систематического приема гостей с предоставлением услуг, это может вызвать претензии со стороны контролирующих органов, отметил сайт KP.RU.

При сдаче имущества владелец должен заключать договор, уплачивать налоги и следить за соблюдением тишины. Агрегаторы не снимают с него ответственность за возможные происшествия.

Кудряшова также напомнила о строительных нормах: хозяйственные постройки должны возводиться не ближе одного метра от границы соседнего участка, а для содержания скота это расстояние увеличивается до четырех метров.

Кроме того, владельцам дач напомнили о требованиях к уровню шума. Хотя в стране нет единого закона о тишине с одинаковыми временными рамками для всех городов, привлечь к ответственности за шум все же могут.