Юрист Кудряшова напомнила о праве подать иск из-за дыма от сигарет с соседнего балкона

Кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС и практикующий юрист Екатерина Кудряшова рассказала KP.RU о возможных последствиях курения на балконе.
По ее словам, прямого запрета в федеральном законе нет, однако соседям может быть причинен дискомфорт от дыма, и это может привести к юридическим последствиям.
Если табачный дым регулярно проникает в соседскую квартиру, жильцы вправе подать гражданский иск и потребовать компенсацию морального вреда. Верховный суд уже не раз вставал на сторону соседей в подобных делах, отметила Кудряшова.
