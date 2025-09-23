Юрист Крылов посоветовал прерывать общение на сайте знакомств при отказе от встречи

Интернет-сайты знакомств переполнены ловкачами и мошенниками, охотящимися за сердцами и кошельками одиноких женщин. Юрист и генеральный директор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов объяснил в беседе с сайтом KP.RU , как не попасться на уловки виртуальных романов.

По словам эксперта, аферисты любят выдавать себя за людей героических профессий: врачей скорой помощи, спасателей, пожарных. Их рассказы звучат вдохновляюще — женщины охотно верят и влюбляются.

«Посмотрели профиль, поговорили, если все нравится, назначайте личную встречу. Если собеседник „соскакивает“, постоянно придумывает поводы, чтобы не встречаться, но продолжает диалог, значит, что-то не так. Прерывайте общение», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на другие признаки мошенников. Среди них — навязывание финансовой тематики: попытка предложить перевести деньги, купить акции, научить инвестициям.