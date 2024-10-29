Юрист Крохин заявил о необходимости сохранить пенсионные доплаты старшим по дому

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил освободить старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако этой меры будет недостаточно для поддержки инициативных граждан, заявил юрист по вопросам ЖКХ Константин Крохин в интервью «Ридусу» .

Он отметил, что обязанности старших по дому, как правило, выполняют пожилые люди. При этом пенсионеры автоматически лишаются права на доплаты и надбавки к страховой выплате.

«Это могут быть не только старшие по дому, но и председатели совета дома, ТСЖ, жилищного кооператива, старшие по подъезду — люди, которые на постоянной основе занимаются общественной деятельностью по дому и тем самым улучшают качество проживания», — подчеркнул правозащитник.

Крохин предложил не только освободить эту категорию граждан от НДФЛ, но и сохранить за ними возможность получать дополнительные начисления к пенсии.