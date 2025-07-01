Юрист Крохин сообщил, что в 2026 году коммунальные тарифы могут подорожать в среднем на 30%

В следующем году стоимость коммунальных тарифов может возрасти в среднем на 30%. Об этом заявил эксперт по проблемам ЖКХ, юрист Константин Крохин в беседе с сайтом «Ридус».
Специалист сделал такой вывод на фоне решения Минстроя о проведении индексации коммунальных тарифов на основе ожидаемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения. Однако, по мнению Крохина, действительная инфляция в России значительно превышает показатели Росстата и других ведомств.
«Сейчас фактический рост коммунальных тарифов составляет уже 20%, а в будущем году он может составить 30%», — подытожил юрист Крохин.
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