Юрист Крохин сообщил, что в 2026 году коммунальные тарифы могут подорожать в среднем на 30%

В следующем году стоимость коммунальных тарифов может возрасти в среднем на 30%. Об этом заявил эксперт по проблемам ЖКХ, юрист Константин Крохин в беседе с сайтом «Ридус» .

Специалист сделал такой вывод на фоне решения Минстроя о проведении индексации коммунальных тарифов на основе ожидаемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения. Однако, по мнению Крохина, действительная инфляция в России значительно превышает показатели Росстата и других ведомств.

«Сейчас фактический рост коммунальных тарифов составляет уже 20%, а в будущем году он может составить 30%», — подытожил юрист Крохин.