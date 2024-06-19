Юрист Крохин рассказал, что в случае затопления авто в подземном паркинге ответственность несет управляющая организация

Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что в случае затопления автомобиля в подземном паркинге ответственность возлагается на управляющую организацию многоквартирного дома, где этот паркинг расположен.

«После того, как будет установлена вина, граждане имеют возможность подавать иски против управляющей организации», — сказал он.

Для начала юрист советует обратиться в жилищную инспекцию, чтобы зафиксировать факт нарушения. Далее следует пригласить оценщика и подать в управляющую организацию претензию. Если в течение месяца от организации не будет ответа, граждане имеют право обращаться в суд, пояснил Крохин.