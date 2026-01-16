Юрист Крохин раскритиковал рекомендации депутатов не жаловаться на УК из-за штрафов

В Госдуме прозвучали заявления, что жалобы на управляющие компании из-за некачественной уборки снега могут привести к сокращению числа дворников. « Ридус » обсудил этот вопрос с юристом в сфере ЖКХ Константином Крохиным.

Специалист раскритиковал рекомендации отказаться от жалоб, назвав их перекладыванием с больной головы на здоровую.

«Эти штрафы выносятся не просто так, не по любому капризу, а когда плохая работа УК действительно создает опасность для людей», — напомнил эксперт.

По его словам, денежные взыскания за нарушение лицензионных требований для УК высоки, но надзорные органы применяют их не так часто, как следовало бы.