Юрист Крохин посоветовал не переходить на сторонние сайты в общедомовых чатах

Мошенники добрались и до общедомовых чатов, нужно быть внимательнее, чтобы не попасться на их уловки. Об этом ОТР рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

По его словам, первое, на что нужно обратить внимание, — это ссылки на сторонние сайты. Не стоит переходить по ним, независимо от того, о чем просят другие участники.

«Обычно в чатах запрещены ссылки на сторонние сайты. Это признаки <…> мошенничества и спама. <…> Нужно чат использовать по назначению», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в случае, если человек все же стал жертвой мошенников, нужно обязательно сделать скрины всех переписок и обратиться к врачу.