Юрист Крохин объяснил, как избежать переплат за неподачу данных счетчиков воды

На днях Минстрой напомнил, что правила передачи показаний водяных счетчиков не изменятся: их следует сообщать профильным компаниям до 25-го числа каждого месяца. Но часто собственники квартир уезжают на лето на дачу, и у них нет возможности смотреть сведения приборов учета. Что делать в этой ситуации и какие переплаты из-за этого возможны, 360.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

«Если человек не сдавал показания счетчиков воды три месяца подряд, ему будут рассчитывать оплату воды исходя из среднемесячного потребления за предыдущие три месяца», — объяснил Крохин.

Кроме того, можно отправлять в компанию нулевые показания — посредством телефона или электронной почты. Так абонент избежит переплат за просрочку.

«Даже если человек по каким-то причинам не подавал показания три месяца, ему начислят по старому, среднемесячному расходу. Когда он подаст актуальные данные, ему обязаны сделать перерасчет», — пояснил Крохин.

Когда возможны начисления с повышенным коэффициентом, что это такое и как правильно подавать показания — читайте в материале 360.ru.