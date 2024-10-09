Член комитета по ЖКХ ТПП РФ и юрист Константин Крохин призвал внести серьезные изменения в сферу ЖКХ. Особенно сильно нуждаются в преобразовании части финансирования и федерального управления, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.
Таким образом он прокомментировал участившиеся случаи коммунальных аварий. Причина данной ситуации связана с отсутствием необходимого количества проверок, считает специалист.
«У простых граждан сегодня очень мало рычагов воздействия на нерадивых чиновников. <…> Жалобы граждан заканчиваются отписками», — добавил юрист.
Он также назвал хаотическим состояние системы управления ЖКХ на сегодняшний день.
Капремонт поликлиники в Дмитрове завершится в 2024 году
Устроившего массовое ДТП под Серпуховом водителя грузовика арестовали
Отоплением обеспечили жилые дома и социальные объекты в Реутове
Театральный коллектив из Ленинского округа вышел в 1/8 финала областного конкурса
Высокопоставленного полицейского задержали в Челябинске
Силовики провели обыски в офисах налоговой в Салехарде и Новом Уренгое
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте