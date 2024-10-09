Юрист Крохин: недостаточное количество проверок — одна из причин частых коммунальных аварий

Член комитета по ЖКХ ТПП РФ и юрист Константин Крохин призвал внести серьезные изменения в сферу ЖКХ. Особенно сильно нуждаются в преобразовании части финансирования и федерального управления, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

Таким образом он прокомментировал участившиеся случаи коммунальных аварий. Причина данной ситуации связана с отсутствием необходимого количества проверок, считает специалист.

«У простых граждан сегодня очень мало рычагов воздействия на нерадивых чиновников. <…> Жалобы граждан заканчиваются отписками», — добавил юрист.

Он также назвал хаотическим состояние системы управления ЖКХ на сегодняшний день.

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