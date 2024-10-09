Член комитета по ЖКХ ТПП РФ и юрист Константин Крохин призвал внести серьезные изменения в сферу ЖКХ. Особенно сильно нуждаются в преобразовании части финансирования и федерального управления, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.