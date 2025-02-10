Юрист Крохин не поддержал переход на сезонную оплату отопления в квартирах

Опыт внедрения сезонной оплаты отопления показал увеличение счетов на 100% из-за несовершенной формулы расчета. Об этом «Ридусу» рассказал юрист Константин Крохин, раскритиковав предложение министерства строительства и ЖКХ России о переходе на подобную систему оплаты.

Специалист подчеркнул, что зарплата и пенсии остаются неизменными круглый год, а новая схема создаст трудности зимой. Изменения неблагоприятны и для ресурсоснабжающих организаций, поскольку в весенне-летний период поступления уменьшаются, добавил Крохин.

Переход на новую систему ожидается не ранее начала отопительного сезона 2025–2026 годов.