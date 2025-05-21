Юрист Крохин напомнил о важности получения согласия на установку кондиционера

Юрист Константин Крохин детально изложил нормативные требования к монтажу кондиционеров. Отдельно он остановился на ситуации с многоэтажными жилыми зданиями, сформулировав два основополагающих принципа, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, разрешение на монтаж сплит-системы в определенном месте жилого здания оформляется юридическим путем. Это может быть официальное решение общего собрания жильцов или утверждение управляющей организацией на основании своих полномочий.

«Согласие на установку в конкретном месте должно быть получено юридически», — предупредил специалист.

Он также отметил, что установка оборудования обязана соответствовать техническим требованиям и строительным регламентам. Так, крепление кондиционера на фасад должно располагаться в специально предусмотренных зонах, закрепленных в проекте.