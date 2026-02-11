Юрист Крохин напомнил о штрафах за отсутствие регистрации в съемном жилье

В России предусмотрены штрафы за проживание без официальной регистрации по месту нахождения. Об этом напомнил юрист Константин Крохин в беседе с «Ридусом» .

По его словам, размер наказания варьируется в зависимости от региона: в Москве оно достигает от пяти до семи тысяч рублей, тогда как в остальных субъектах федерации суммы штрафов ниже.

Кроме того, Крохин уточнил особенности регистрационного режима для разных категорий граждан: иностранцам необходимо оформить временную прописку в течение первой недели после прибытия, гражданам государств СНГ предоставляется месячный срок, а российские граждане имеют право проживать без временной регистрации до трех месяцев.