Юрист Крохин: изъять жилье из-за антисанитарии практически невозможно

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин прокомментировал в беседе с «Ридусом» планы заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергея Колунова добиться разрешения на изъятие жилья за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях.

Юрист подчеркнул, что реализовать подобную инициативу в России очень сложно из-за особенностей правовой концепции в отношении жилищ. Право на жилье в стране считается одним из основных прав человека, но иногда правовые механизмы все же есть.

Крохин пояснил, что при изъятии жилья обычно предоставляют другое, например, если речь идет о должниках, которые живут в квартирах по договору социального найма. Если они не платят по счетам больше шести месяцев или ведут опасный для окружающих асоциальный образ жизни, их могут выселить по решению суда и предоставить жилье по норме шесть квадратных метров на человека.

В отношении собственников жилья такие механизмы не применяются, но есть исключения для квартир, взятых в ипотеку. В целом, изъять у россиянина жилье из-за антисанитарии практически невозможно, добавил он.