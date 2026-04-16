Юрист Кристалев рассказал, как возместить ущерб за ДТП из-за ямы на дороге

Юрист Петр Кристалев в эфире телеканала «Крым 24» объяснил, что делать, если автомобиль пострадал из-за выбоины.

Как отметил специалист, по закону яма считается опасной при длине более 15 сантиметров, глубине свыше пяти сантиметров и ширине до 60 сантиметров. В таком случае необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП и составления акта о состоянии дороги.

«Эти документы понадобятся для страховой или суда. Ответственность за ямы чаще всего несет городская администрация», — подчеркнул правозащитник.