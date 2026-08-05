Юрист Кристалев рассказал, что штрафы ГИБДД за тень или ошибку камеры можно отменить через Госуслуги

Штрафы за нарушения правил дорожного движения подлежат обжалованию, если в действиях водителя отсутствует состав правонарушения. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал юрист Петр Кристалев.

По его словам, оспорить постановление можно при явных технических ошибках систем фиксации. Например, если на портале Госуслуг пришел штраф за пересечение сплошной линии из-за упавшей тени или неверно считанного номера. В таких случаях водителю достаточно написать жалобу — Центр автоматической фиксации (ЦАФАП) быстро отменяет взыскание.

Кристалев уточнил, что срок подачи жалобы составляет 10 дней с момента получения постановления. Если этот период пропущен по уважительной причине, например из-за болезни или командировки, восстановить его можно через суд. Для этого к ходатайству необходимо приложить подтверждающие документы.