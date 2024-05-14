Юрист Красовская рассказала об изменениях в начислении пенсии с 1 июня | 360°

Общество 14 мая 2024, 11:54 Юрист Красовская рассказала об изменениях в начислении пенсии с 1 июня Юрист Красовская: на Кубани проведут индексацию стоимости проездных документов

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская в беседе с изданием Life рассказала об изменениях в начислении пенсий с 1 июня. По словам специалиста, пенсионеров ждут новшества на региональном уровне.

Например, в Краснодарском крае с начала лета проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов. Юрист пояснила, что льгота предоставляется при оплате проезда на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах.

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Пенсионерам, которые на июнь 2024 года достигнут возраста 80 лет, повысят фиксированную выплату на 100%, то есть их пенсия увеличится на 8134, 88 рубля. Такую же прибавку выплатят инвалидам, которым в мае будет установлена I группа инвалидности.