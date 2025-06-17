Юрист Красовская рассказала, что в Тамбовской области запланирован рост детских пособий на 4,7%

С 1 июля в нескольких регионах России произойдет увеличение выплат на детей. В Тамбовской области запланирован рост пособий на 4,7%. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что выплаты увеличатся в соответствии с Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года N 502-З. Теперь ежемесячная денежная выплата нетрудоспособным членам семей погибших ветеранов боевых действий составит 802 рубля, написал Life.ru .

По словам Красовской, размер пособия на ребенка достигнет 253 рублей ежемесячно, на ребенка-инвалида — 341 рубля, а на ребенка одинокой матери или ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, — 475 рублей ежемесячно. Кроме того, вырастет пособие на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, до 551 рубля ежемесячно.

Индексация затронет и выплаты в рамках Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года N 682-З, касающегося детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер компенсации для выпускников организаций для детей-сирот составит 70 469 рублей.

Также увеличатся пособия опекунам в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года N 2–З. Опекуну (попечителю) положены компенсации на питание, одежду, обувь и другие необходимые расходы. На ребенка в возрасте до трех лет выплатят 10 967 рублей, от трех до семи лет — 11 185 рублей, а от семи до восемнадцати лет — 11 533 рубля.

В Калининградской области размер ежемесячной выплаты многодетной семье увеличится до 2217 рублей. А в Нижегородской области появится дополнительная мера поддержки семей с детьми — выплата в размере 20 000 рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.