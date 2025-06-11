Юрист Красовская рассказала, что с 1 июля в Нижегородской области начнет действовать семейный капитал

С 1 июля 2025 года в некоторых российских регионах введут дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми. Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала сайту Life о планируемых изменениях.

Так, в Нижегородской области начнет действовать закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Для семей, в которых в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года включительно родится или будет усыновлен ребенок, установят региональный семейный капитал.

Семьи с первым ребенком будут получать ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей в течение 36 месяцев. При рождении или усыновлении второго ребенка можно будет выбрать между ежемесячными выплатами в размере 22 222 рублей в течение 36 месяцев либо целевыми выплатами на сумму 500 000 рублей и ежемесячными выплатами в размере 20 000 рублей в течение 15 месяцев.

Красовская подчеркнула, что деньги из целевых выплат можно направить на улучшение жилищных условий. Например, на покупку квартиры в ипотеку или строительство дома. Также можно оплатить образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля. Право на получение денег подтверждается свидетельством на региональный семейный капитал, заявление на получение которого можно подать в течение года со дня рождения или усыновления ребенка.

В Калининградской области размер ежемесячной выплаты многодетной семье вырастет до 2217 рублей. Многодетные семьи, которым положен бесплатный земельный участок, смогут вместо него получить единовременную денежную выплату.

В Тамбовской области с 1 июля 2025 года ряд социальных выплат повысят на 4,7%. На федеральном уровне сделают прибавку тем людям, кому нужно будет переоформлять в июне единое пособие, которое было назначено в прошлом году. Если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка, то в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%.