Юрист Красовская рассказала, что нужно успеть сделать льготникам до 1 октября

Юрист Красовская: льготники могут рассчитывать на денежную помощь

В России с 1 октября повышаются социальные выплаты. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с изданием Life рассказала, на что могут рассчитывать льготники.

По словам эксперта, льготникам предоставляется целый набор социальных услуг, однако у них есть право выбрать денежный эквивалент. Для этого им следует подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

«Льготники после отказа от набора социальных услуг в натуральном виде будут получать денежную доплату с 1 января 2025 года», — сказала Красовская.

В перечень соцуслуг входит не только обеспечение необходимыми лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, но и предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

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