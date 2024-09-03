Юрист Красовская рассказала, что нужно успеть сделать льготникам до 1 октября

В России с 1 октября повышаются социальные выплаты. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с изданием Life рассказала, на что могут рассчитывать льготники.

По словам эксперта, льготникам предоставляется целый набор социальных услуг, однако у них есть право выбрать денежный эквивалент. Для этого им следует подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

«Льготники после отказа от набора социальных услуг в натуральном виде будут получать денежную доплату с 1 января 2025 года», — сказала Красовская.

В перечень соцуслуг входит не только обеспечение необходимыми лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, но и предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.