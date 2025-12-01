Юрист Кожевников сообщил, что сделки по недвижимости часто оспаривают из-за банкротства продавца

Сделка по покупке квартиры может оказаться под угрозой, если ее начнут оспаривать. Юрист Антон Кожевников рассказал Life.ru , как учесть все важные детали.

По словам эксперта, сделки часто оспаривают из-за отсутствия согласия супруга, банкротства продавца, претензий третьих лиц, нарушений корпоративных процедур и вопросов дееспособности продавца.

«Если недвижимость была совместно нажитым имуществом, а второй супруг не давал нотариального согласия на продажу, или продавец был признан банкротом, его кредиторы могут оспорить отчуждение», — предупредил специалист.

Он также напомнил о рисках, которые могут сыграть против покупателя: заниженная относительно рыночной цена в договоре, эмоциональные реакции в суде и сделки с родственниками или друзьями.