Юрист Кожевников сообщил, что сделки по недвижимости часто оспаривают из-за банкротства продавца
Сделка по покупке квартиры может оказаться под угрозой, если ее начнут оспаривать. Юрист Антон Кожевников рассказал Life.ru, как учесть все важные детали.
По словам эксперта, сделки часто оспаривают из-за отсутствия согласия супруга, банкротства продавца, претензий третьих лиц, нарушений корпоративных процедур и вопросов дееспособности продавца.
«Если недвижимость была совместно нажитым имуществом, а второй супруг не давал нотариального согласия на продажу, или продавец был признан банкротом, его кредиторы могут оспорить отчуждение», — предупредил специалист.
Он также напомнил о рисках, которые могут сыграть против покупателя: заниженная относительно рыночной цена в договоре, эмоциональные реакции в суде и сделки с родственниками или друзьями.