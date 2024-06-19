Юрист Ковалев: заключение мирового соглашения может снять запрет на выезд за границу

Россиянам с долгом перед налоговыми органами в 30 тысяч рублей запрещено выезжать за границу. Снять это ограничение можно, заключив мировое соглашение с инспекцией, сообщил юрист Владимир Ковалев в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, этот вариант вполне реален и подойдет, если человек не может единовременно погасить весь долг. В таком случае должнику следует обосновать необходимость отсрочки, предоставить залог, оформить бумаги, пройти специальную бюрократическую процедуру.

Кроме того, можно договориться с судебными приставами, отметил Ковалев.

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