Юрист Костин рассказал, что любую соцсеть можно ограничить в передаче персональных данных

Персональные данные и контент пользователя в социальных сетях могут быть защищены путем отправки уведомления платформе о запрете передачи информации третьим лицам. Об этом сообщил руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин в интервью РИАМО .

По словам юриста, хотя полностью запретить сбор данных сложно, так как они часто находятся в открытом доступе, но ограничить его можно в рамках действующего законодательства, отметила газета «Петербургский дневник».

Костин пояснил, что при регистрации на платформах в пользовательском соглашении часто указывается возможность передачи данных партнерам для различных целей, включая рекламу. Однако направление уведомления может помочь ограничить доступ к персональным данным.