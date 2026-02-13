Юрист Костенок рассказала о ключевых моментах проведения процедуры банкротства

Сегодня процедурой банкротства пользуются не только предприниматели, но и обычные граждане, столкнувшиеся с невозможностью выплатить долги. В последние годы законодательство в этой области претерпело изменения, упрощая процесс. Юрист Александра Костенок поделилась с RuNews24.ru информацией о ключевых моментах, которые следует знать желающим инициировать процедуру банкротства.

По мнению специалиста, запуск процесса банкротства стал значительно проще. Раньше необходимо было сразу внести значительную сумму на оплату услуг арбитражного управляющего, что часто становилось препятствием для потенциальных банкротов из-за отсутствия средств. Теперь это можно сделать после того, как заявление будет принято к производству, но до начала заседания. Это существенно ускоряет процесс, написала «ТСН24».

Кроме того, ужесточились требования к рекламе услуг, связанных с банкротством. Теперь реклама должна четко информировать обо всех рисках, включая ухудшение кредитной истории и ограничения в трудоустройстве на определенные должности.

Костенок подчеркнула: «С такими лозунгами, как „спишем все долги за три месяца“ или „легальная госпрограмма освобождения от кредитов“, теперь все строже: нельзя обещать гарантированное освобождение от обязательств».