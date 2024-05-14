Юрист Корсукова: брачный договор поможет закрепить за каждым из супругов личное имущество | 360°

14 мая 2024, 16:50
Юрист Корсукова: брачный договор поможет закрепить за каждым из супругов личное имущество
Ситуация, когда нажитое в браке имущество делится при разводе пополам, может не устраивать одну из сторон. Как решить эту проблему, рассказала юрист и общественный деятель Ксения Корсукова в беседе с сайтом «Страсти».
«В данном случае приходит на помощь брачный договор, который предпишет, что из имущества и кому из супругов достанется после развода», — отметила эксперт.
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По ее словам, документ позволит каждому сохранить личную долю. Кроме того, такие меры помогут не испортить отношения в паре.
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